OpenAI pierde juicio en Alemania por derechos de canciones

Los actores de la industria musical alemana obtuvieron el martes una primera victoria judicial contra OpenAI cuando un tribunal consideró que el gigante estadounidense de la inteligencia artificial infringió los derechos de autor de las letras de las canciones.

Los "modelos lingüísticos" utilizados por OpenAI, así como "la reproducción de los textos de las canciones en los resultados del chatbot" constituyen "una violación de los derechos de explotación protegidos por los derechos de autor", indicó el tribunal de Múnich en un comunicado de prensa.

La sociedad alemana de gestión colectiva de derechos de autor musicales (GEMA), que cuenta con unos 100.000 compositores y editores musicales entre sus miembros, representa en este caso a los artistas detrás de nueve canciones alemanas.

La empresa presentó una demanda en noviembre de 2024 acusando a OpenAI, creadora del robot conversacional ChatGPT, de haber utilizado letras de canciones para entrenar a sus sistemas de inteligencia artificial, sin licencia ni pagar nada a los autores.

OpenAI argumentó que no había infringido la ley porque sus modelos lingüísticos no almacenan ni copian datos específicos, sino que reflejan en sus ajustes lo que han aprendido, según el tribunal.

En lo que respecta al chatbot, son los usuarios los que producen sus resultados y los responsables de ellos, afirmó OpenAI.

Pero el tribunal dictaminó el martes que los demandantes tenían derecho a una indemnización "tanto por la reproducción de los textos en los modelos lingüísticos como por su reproducción en los resultados".

OpenAI se ha enfrentado a varios procesos judiciales en Estados Unidos, en los que grupos de medios de comunicación y autores, entre otros, afirman que ChatGPT fue entrenado con sus obras sin permiso.

Pero el caso de Múnich es el primero de este tipo en Europa, según GEMA.

Desacuerdo y Jurisprudencia

OpenAI expresó su "desacuerdo", indicó una portavoz de la compañía a AFP.

"Estamos estudiando los posibles pasos a seguir", añadió, subrayando que la sentencia solo se refiere a los textos que figuran en la demanda, en particular los éxitos de las estrellas alemanas Helene Fischer y Herbert Grönemeyer.

"La decisión afecta a un número limitado de personas y no tiene ningún impacto en los millones de personas y empresas desarrolladoras que usan nuestra tecnología a diario en Alemania", añadió.

El tribunal alemán, sin embargo, consideró las reivindicaciones de la GEMA "fundadas, tanto por la reproducción de los textos en los modelos lingüísticos como por su reproducción en los resultados".

Respecto al primer punto, "una percepción indirecta" de la obra es "suficiente para constituir una reproducción", considera el tribunal, que se basa en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Y en sus respuestas, el chatbot ChatGPT "hizo públicas las letras de las canciones objeto de litigio sin autorización", añadió la corte.

Para el gabinete de abogados Raue, que representa a GEMA, la decisión del tribunal "aporta seguridad jurídica a los creadores, editores musicales y plataformas de toda Europa y podría tener repercusiones mucho más allá de Alemania".

También envía "una señal clara a la industria tecnológica mundial", afirmó el gabinete.