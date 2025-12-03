¡Nuevos boletos a la venta para ver a Bad Bunny en el Estadio Nacional!

Desde este miércoles por la tarde la producción informó que liberó nuevas entradas para los conciertos del Bad Bunny en Costa Rica. Los espacios disponibles corresponden a localidades de Sombra y Platea/Balcón, tanto con visión total como con visión limitada, para ambos shows programados en el Estadio Nacional de Costa Rica los días 5 y 6 de diciembre.

Originalmente, las entradas para ambas fechas se agotaron en pocas horas; la venta marcó un récord de demanda sin precedentes para la escena musical costarricense. Pero la emergencia de una nueva fase de venta permitió reactivar localidades que hasta hace poco eran inaccesibles.

Según los organizadores, los nuevos boletos con visión limitada tienen un costo de ₡51.900 en Platea/Balcón y ₡34.000 en Sombra —precios oficiales, ya que la venta se realiza a través de los canales autorizados.

El anuncio coincide con los cambios recientes en la producción del espectáculo. La empresa a cargo reveló que el montaje incluye una estructura adicional conocida como “La Casita”, una réplica escenográfica usada en la gira internacional del artista. Esa incorporación generó polémica entre algunos fans, pues altera la configuración original del escenario.

Ante esos reclamos, la productora aclaró que la etapa principal del concierto se mantendrá en la tarima original, lo que —aseguran— garantiza visibilidad adecuada para las localidades vendidas. A su vez, comunicaron que quienes adquirieron entradas VIP de pie y deseen la devolución pueden gestionarla dentro del plazo habilitado.