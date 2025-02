¡No caiga! Falsos vendedores ofrecen boletos de PicNic y desaparecen con el dinero

A pocos días del segundo fin de semana del décimo aniversario PicNic Fest, la productora Jogo advierte sobre un aumento en estafas con las entradas de este evento.

​"Es importante recalcar que lo más seguro es comprar las entradas únicamente por los medios oficiales. El festival aún tiene boletos disponibles, aunque no en todas las localidades. "Como consumidor, siempre recomendaría adquirir la entrada de manera oficial para asegurarse de que sea válida y evitar riesgos innecesarios. Es fundamental advertir a la gente para que no caiga en estafas y no pierda su dinero. Al final, la mayoría de las personas que compran entradas para el festival realmente asisten, por lo que es mejor evitar intermediarios poco confiables", explicó Adrián Gutiérrez, director de este festival.

Este medio consultó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre estafas relacionadas con conciertos. En los últimos tres meses se registraron siete denuncias, aunque los datos llegan hasta el 6 de febrero de 2025, por lo que esta cifra puede haber aumentado luego del primer fin de semana de PicNIc.

En todos los casos, las estafas ocurrieron a través de publicaciones en redes sociales. Usuarios han alertado sobre el modus operandi de los estafadores, quienes contactan a sus víctimas por Marketplace, grupos de Facebook y WhatsApp.



Un equipo de Teletica.com contactó a una de estas personas que tachan como estafadoras en redes sociales. Al contactarle, indicó que ofrecía entradas para PicNic en todas las localidades a precios razonables (los mismos que tiene eticket.cr) e incluso aseguró que los boletos traspasan por medio de la misma plataforma etiquetera.

Solicitan, antes de enviar los supuestos tiquetes, una suma de dinero que debe ser depositada a un número de Sinpe móvil. Al recibir este dinero, bloquean al usuario.



En otra prueba que realizó este mismo medio, el estafador dejó de responder y colgó las llamadas cuando se le solicitaba que la entrega de los boletos fuera en persona.



Adrián Gutiérrez finalizó recalcando que es mejor comprar en las plataformas etiqueteras y si no logra obtener su entrada, buscar los boletos con personas de su confianza, no por medio de revendedores.



Los consejos del OIJ y del productor aplican no solo para PicNic, sino para todos los conciertos que se realizarán este 2025 en el país.



El año anterior, entre febrero y marzo, también se dio un repunte en estafas por conciertos masivos como Karol G y Luis Miguel.