¡Niños y jóvenes también podrán votar! Aquí le decimos dónde habrá elecciones infantiles

Este domingo 1° de febrero, niños y jóvenes podrán ejercer su derecho al voto de forma simbólica en el Museo de los Niños, como parte de la quinta edición de las Elecciones Infantiles y Juveniles 2026, una iniciativa gratuita que busca fortalecer la formación cívica desde edades tempranas.



Desde las 9 a. m. y hasta las 4 p. m., el llamado Castillo de los Sueños habilitará 15 mesas de votación para que las personas menores de edad participen en un proceso que replica, de manera lúdica y educativa, la dinámica electoral que vivirá el país ese mismo día.

La actividad cuenta con el respaldo del Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la asesoría técnica del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).



Podrán participar niños y adolescentes entre los 3 y 17 años. En el caso de los más pequeños, así como de personas con alguna discapacidad o situaciones especiales, se permitirá el acompañamiento de un adulto durante el proceso de votación.



La directora ejecutiva del Museo de los Niños, Mónica Riveros, destacó que esta iniciativa se ha consolidado como una herramienta clave para la educación democrática. Señaló que el ejercicio permite a las personas menores comprender la importancia de la participación ciudadana, el respeto por la diversidad de opiniones y el valor de la toma de decisiones colectivas, reforzando la idea de que su voz también cuenta.



La experiencia electoral será idéntica a la de los adultos, con el objetivo de que los llamados “minivotantes” vivan un proceso significativo y memorable. La actividad busca sembrar desde edades tempranas valores como la responsabilidad social, la convivencia democrática y el compromiso con el país.



Por su parte, Ronald Bonilla Rodríguez, director del Campus Tecnológico Local San José del TEC, subrayó que como universidad pública, la institución tiene el deber de apoyar espacios que fomenten la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia, más allá de la formación académica.



Una vez cerradas las urnas a las 4 p. m., personal del Museo de los Niños y del TEC realizará el conteo de votos. Los resultados oficiales se darán a conocer posteriormente, una vez cuenten con la autorización del TSE, a través de las redes sociales de ambas instituciones.



Actividades adicionales para disfrutar en familia



Además de las elecciones, el Museo de los Niños mantiene su programación especial de inicio de año bajo la temática Vacaciones Fantásticas: El Cosmos. Las familias pueden disfrutar de más de 46 salas interactivas, así como animación, concursos, talleres, pintacaritas, photobooths y personajes de fantasía.



El museo abre de martes a domingo, de 9 a. m. a 5 p. m., con un costo de entrada general de ¢2.000 colones para niños y adultos. Las entradas están disponibles en miboleteria.org y en la boletería física del museo.



De manera adicional, por ¢1.500 colones por persona y por turno, los visitantes pueden acceder a atracciones como canopy, puente colgante, carros chocones y piscina con bolas.



Para más información, el público puede visitar el Facebook del Museo de los Niños CR o comunicarse al WhatsApp 7003-7070.

