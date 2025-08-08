Niños de entre siete y 13 años tomarán escenario de 'TEDx Pura Vida Niñez 2025'

La tercera edición del evento TEDx Pura Vida Niñez ya tiene fecha y protagonistas confirmados.

Nueve niñas y niños serán los encargados de exponer sus reflexiones, propuestas y perspectivas este miércoles 27 de agosto a las 10:00 a.m., en el Teatro Auditorio Nacional del Museo de los Niños. Las entradas ya se encuentran a la venta por ¢5.000 en el sitio oficial boleteria.museocr.org.

Bajo el lema de “ideas poderosas contadas por quienes tienen todo un futuro por delante”, este evento busca visibilizar la voz de la niñez costarricense y su capacidad de generar impacto.

Los expositores, con edades entre los siete y 13 años, abordarán temas como la equidad de género, el activismo ambiental, el poder de la empatía, la importancia del pensamiento crítico, el liderazgo, la curiosidad, la salud mental y el respeto por el entorno.





﻿ “Este es un espacio único. Organizo varios eventos TEDx, pero TEDxPuraVidaNiñez tiene algo muy especial: las ideas provienen de estudiantes de primaria, y eso las hace aún más potentes para cambiar el mundo”, expresó Roberto Sasso, curador y organizador del evento.

Los participantes de esta edición son: Sara Rivera, de siete años, Jade Fernández de 9 años, Lorenzo Navarro y Shaul Prendergast de 10 años, Renata Vega de 11 años, Claudia Fait y Kaleb Oconitrillo de 12 años, Sebastián Obando y Matías Vindas de 13 años (vea a los participantes en la imagen de portada de esta nota).



Desde el Museo de los Niños, institución sede del evento, se resalta la importancia de escuchar activamente a la niñez.





​ “Cuando las niñas y los niños hablan, el mundo debe escuchar. Sus ideas representan el inicio del cambio que tanto necesitamos. Les invitamos a acompañarnos y dejarse sorprender por sus propuestas”, manifestó Mónica Riveros, directora ejecutiva del museo.

El evento está dirigido a toda la familia, centros educativos y público en general.





Para más información, puede visitar el sitio oficial tedxpuravida.org, seguir las redes sociales del Museo de los Niños CR o comunicarse al WhatsApp 7003 7070.



