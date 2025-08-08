Niños de entre siete y 13 años tomarán escenario de 'TEDx Pura Vida Niñez 2025'
Estudiantes de primaria compartirán sus propuestas y reflexiones sobre los desafíos que enfrenta el mundo desde la mirada de la niñez en el Auditorio Nacional el próximo 27 de agosto.
La tercera edición del evento TEDx Pura Vida Niñez ya tiene fecha y protagonistas confirmados.
Nueve niñas y niños serán los encargados de exponer sus reflexiones, propuestas y perspectivas este miércoles 27 de agosto a las 10:00 a.m., en el Teatro Auditorio Nacional del Museo de los Niños. Las entradas ya se encuentran a la venta por ¢5.000 en el sitio oficial boleteria.museocr.org.
Bajo el lema de “ideas poderosas contadas por quienes tienen todo un futuro por delante”, este evento busca visibilizar la voz de la niñez costarricense y su capacidad de generar impacto.
“Este es un espacio único. Organizo varios eventos TEDx, pero TEDxPuraVidaNiñez tiene algo muy especial: las ideas provienen de estudiantes de primaria, y eso las hace aún más potentes para cambiar el mundo”, expresó Roberto Sasso, curador y organizador del evento.
Desde el Museo de los Niños, institución sede del evento, se resalta la importancia de escuchar activamente a la niñez.
“Cuando las niñas y los niños hablan, el mundo debe escuchar. Sus ideas representan el inicio del cambio que tanto necesitamos. Les invitamos a acompañarnos y dejarse sorprender por sus propuestas”, manifestó Mónica Riveros, directora ejecutiva del museo.