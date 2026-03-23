Ni “Interstellar” ni tragedia: así redefine “Project Hail Mary” el cine espacial

Esta reseña se presenta sin spoilers y se limita a comentar aspectos generales de la experiencia que ofrece la película.



Llegar a Project Hail Mary sin spoilers es casi un lujo. En este caso, apenas dos ideas se habían filtrado: que no era una experiencia al estilo Interstellar y que había una emoción inesperada ligada a algo poco convencional. Ambas pistas, al final, resultan engañosas, aunque no necesariamente de la forma en que uno imaginaría.



Durante años, Hollywood ha acostumbrado al público a cierto tipo de cine espacial: tensión constante, caminatas en el vacío, decisiones límite y tragedias inevitables. Por eso, lo primero que sorprende de esta película es justamente lo que no hace. En lugar de apostar por la angustia, opta por una narrativa más ligera, que privilegia el asombro, la curiosidad y una emoción mucho más contenida.



Esa elección tiene sentido si se toma en cuenta su origen. La cinta está basada en la novela de Andy Weir, autor de “The Martian”, conocido por construir historias donde la ciencia no es un adorno, sino el corazón del relato. Aquí ocurre algo similar: los problemas científicos no solo impulsan la trama, sino que también acercan al espectador a conceptos complejos sin volverlos inaccesibles.



Con esa base, la expectativa de encontrar largas secuencias de riesgo extremo o muertes repentinas se diluye rápidamente. Lo que aparece, en cambio, es una historia cálida, con guiños de humor que alivian la carga típica del género. Ese tono no solo reduce la ansiedad que suelen generar este tipo de películas, también hace más llevadera su duración. En esa mezcla de emoción y comedia se siente la mano de Phil Lord y Christopher Miller, directores con experiencia en equilibrar ambos registros.



Pero el verdadero corazón de la película está en su relación central. Un profesor de física, convertido en astronauta, entabla una conexión inesperada con un ser de otro planeta. Es una dinámica que recuerda a esas duplas memorables del cine donde el vínculo termina siendo lo más importante. Aquí, además, el extraterrestre no responde al molde habitual: su diseño y su forma de comunicarse aportan frescura y se convierten en uno de los grandes aciertos de la historia.



También resulta interesante cómo la película se desmarca de las dos rutas clásicas del género: el astronauta que lucha desesperadamente por volver a la Tierra o el que, ante la tragedia, se resigna a quedarse lejos de ella. Project Hail Mary se acerca a esta segunda posibilidad, pero sin cargarla de angustia. La historia avanza sin empujar al espectador al sufrimiento, apostando más bien por el ingenio, la conexión y una forma distinta de entender la supervivencia.



A esto se suma otro detalle relevante: Ryan Gosling no solo protagoniza la película, también figura como productor. Su involucramiento desde etapas tempranas refleja el interés por llevar esta historia al cine incluso antes de que el libro se consolidara como un fenómeno editorial.



En conjunto, Project Hail Mary propone una forma distinta de hacer cine espacial. Sin recurrir a la intensidad constante ni al dramatismo extremo, logra sostener el interés a través de sus personajes, su tono y una historia que se siente fresca dentro de un género que parecía tener ya sus reglas muy claras.



El filme ya está disponible en carteleras nacionales.