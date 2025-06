Natalia Rodríguez rompe en llanto tras homenaje a Nelson Hoffmann: “Me deja un vacío paternalista”

Minutos después de concluir la transmisión en homenaje a Nelson Hoffmann, la presentadora Natalia Rodríguez rompió en llanto. Su emoción, imposible de contener, reflejaba más que un simple adiós profesional: era la despedida de un amigo entrañable, de un mentor, de una figura que marcó su vida personal y laboral.



El llanto fue espontáneo, sincero, y conmovió a todo el equipo presente en el estudio. En una conversación íntima grabada detrás de cámaras, Rodríguez explicó la dimensión de esa pérdida: “Me deja un vacío paternalista; un vacío de un ídolo, compañero y maestro”.



Recordó también el inicio de su vínculo con Hoffmann, hace más de una década: “Recuerdo que hace 15 años vine a pedirle trabajo y mi contrato laboral ya estaba ese día escrito”. Aquella decisión, tomada con confianza y sin burocracia, dio paso a una relación basada en afecto, respeto y admiración.

“Don Nelson es el papá que la vida me regaló. Es un amigo que todos los sábados me mandaba un mensaje. Un jefe muy atento que todos los sábados me decía que había quedado muy lindo el programa”, relató, haciendo énfasis en la cercanía y calidez con que la acompañó durante los años compartidos en Teletica.

También reveló un aspecto íntimo del productor: “A don Nelson no le gustaban las celebraciones. Le gustaba celebrar el cumpleaños de Mauricio, el mío. El de él lo celebramos solo dos veces nada más, a escondidas”.

Sobre su forma de ser, lo describió como un hombre apasionado por su entorno más cercano: “Él era una persona muy pasional con su familia, con su esposa y con su trabajo”. Y concluyó con una frase que resume su sentir: “Me siento muy privilegiada de haber trabajado con él. De haber tenido tantos consejos, de saber su manera de trabajar”.

El homenaje a Nelson Hoffmann, transmitido por Teletica y conducido por la propia Natalia Rodríguez junto a Edgar Silva, repasó su legado como impulsor de talentos, defensor de la cultura costarricense y referente de la televisión nacional.

Puede repasar la emisión completa del homenaje en el enlace que aparece a continuación.