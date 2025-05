Muere Carlos Echandi, hijo de Tía Florita

Carlos Echandi, hijo de Tía Florita, murió la madrugada de este domingo, luego de un periodo de hospitalización por complicaciones de salud.



La noticia fue confirmada por su esposa, Viviana Muñoz, y sus dos hijas, Daniela y Bárbara, en redes sociales.

“Hace 34 años, Dios nos unió y nos regaló una familia bendecida. Hoy te devuelvo a Dios y le doy gracias infinitas por su vida”, escribió Muñoz en su perfil de Facebook.



Carlos Eduardo Echandi Sobrado tenía 69 años. Fue hospitalizado tras sufrir una falla renal. Su esposa fue quien informó a De Boca en Boca sobre la crítica condición médica que atravesaba.



Durante los últimos días, la familia se unió en oración y apoyo constante, sobre todo a su madre, Tía Florita, quien el pasado mes de marzo cumplió 98 años.

“Papito, te prometo que voy a cuidar a Babi y a mami, que acá todo estará bien. Gracias por ser el mejor papá y siempre luchar por nosotras; sin duda alguna, Dios me premió con vos, papi. Te amo y me vas a hacer mucha falta, pero sé que ahora tengo un angelito que me cuida desde el cielo”, expresó Daniela Echandi en sus perfiles tras el fallecimiento de su papá.