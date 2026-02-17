MQN estrena documental sobre el origen de una de las celebraciones más antiguas del país

Más Que Noticias (MQN) dará un paso decisivo en su evolución editorial con el lanzamiento de una serie de documentales dedicados a las tradiciones costarricenses. El proyecto, desarrollado por los periodistas Juan Carlos Zumbado y Diana Vázquez, marca una nueva etapa para el programa, que a partir de marzo comenzará a emitir producciones de una hora con un enfoque más profundo y documental.



Según explicó Zumbado, esta apuesta representa un crecimiento significativo para el equipo: “Para MQN es una gran responsabilidad y es un crecimiento del programa como equipo porque a partir del mes de marzo vamos a empezar a emitir documentales que duran una hora y que se emitirán los miércoles a las 8 de la noche. Es una vez al mes, un miércoles al mes, donde hacemos un documental sobre alguna tradición costarricense puntual”, indicó.



El especial inaugural se presentará dividido en dos entregas y funciona como piloto de esta nueva línea editorial. La intención es fortalecer la investigación periodística y demostrar la capacidad del equipo para desarrollar trabajos de mayor profundidad narrativa.

“Este piloto lo estamos dividiendo en dos entregas. Para MQN es un crecimiento del equipo porque para nosotros es importante demostrar que podemos hacer documentales, hacer trabajos más elaborados, de mayor investigación periodística. Al final los cinco somos periodistas y pensamos que las tradiciones se pueden contar de forma interesante para que el tico conozca sobre lo que se vive en el país”, agregó.

La propuesta busca acercar al público a celebraciones y manifestaciones culturales que muchas veces permanecen dentro de las comunidades donde nacen. “Muchas veces lo saben las comunidades que lo viven, pero muchos afuera desconocen cómo se viven. Por ejemplo, la procesión de la luz, una de las más hermosas y de mayor trayectoria en Costa Rica, pero solo se vive en Paraíso de Cartago, en Venecia de San Carlos y en Esparza, Puntarenas”, explicó Zumbado.



Con este proyecto, MQN pretende ampliar la mirada sobre la identidad cultural del país y llevar a la audiencia hasta esos territorios donde las tradiciones siguen vigentes. “Poder mostrarlo a la gente es llevarlos hasta estas comunidades para que vean que somos más que la tradición de la Virgen de los Ángeles, porque en cada pueblo hay celebraciones puntuales muy específicas a esos sitios de los cuales no se habla tanto”, concluyó.



El estreno del documental marca así el inicio de una nueva etapa para el programa, que apostará por el formato documental como herramienta para narrar la riqueza cultural del país.

