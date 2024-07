"Me casé enamorada, pero con los pies sobre la tierra" dice Nany Sevilla

La empresaria, abogada y entrenadora fitness Nany Sevilla dejó la soltería hace dos años cuando, por insistencia de un amigo, conoció a Armando Guardia.



Así describe la forma en la que conoció a su nuevo esposo, con quien asegura hizo clic desde el primer momento a raíz de todas las pasiones que compartían, pues él también estudió Derecho, es empresario y amante del deporte.



La pareja selló su amor este fin de semana en una ceremonia privada, donde solo asistieron familiares y personas cercanas.



Este lunes, en medio de su luna de miel, Sevilla conversó con Teletica.com y recordó cómo inició esta historia de amor.



​"Armando y yo nos conocimos porque un amigo en común nos insistió en que nos conociéramos. Él era alumno mío y es primo de Armando, se llama Ricardo. Armando y yo salimos un 6 de enero y fue como un 'clic', muy bonito, nos moríamos de risa y hubo mucha química desde el primer momento. Él es lo que yo le había pedido a Dios, una persona madura con mucha sabiduría y mucha vida, mucho mundo. Sabe lo que quiere, es un caballero, me cuida, me protege y de verdad sentí como que no estaba jugando", indicó.