Más de 25 botargas competirán en el cierre de vacaciones del Museo de los Niños

El Museo de los Niños volverá a llenarse de color, risas y competencia este domingo 22 de febrero con el Campeonato Nacional de Personajes 2026, una actividad que desde hace 19 años marca el cierre de las vacaciones escolares.

Más de 25 personajes inflables y de peluche se darán cita de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. en el Parqueo C del centro interactivo para participar en una serie de pruebas que combinan deporte y diversión.

El público podrá observar el tradicional partido de fútbol entre botargas, un rally de obstáculos, pruebas de agilidad y una tanda de penales que, año tras año, se convierte en uno de los momentos más comentados de la jornada. Al final, se premiará a un ganador en la categoría de personajes inflables y a otro en la de peluche.

La entrada tiene un costo general de ¢5.000 para niños y adultos e incluye tanto el acceso a la zona de competencia como a las más de 46 salas interactivas del llamado “Castillo de los Sueños”. Los boletos están disponibles en miboleteria.org y en la boletería física del museo, hasta agotar cupos.

Durante la actividad también se entregarán más de 250 premios y canastas con productos de las marcas participantes entre los asistentes.



Entre los personajes confirmados destacan “Rock” del OIJ, “Nanito” de Banano de Costa Rica, “Magic” de Helados Sensación, “Icetico” del ICE, “Subman” de Subway, “Gollito” de Tiendas Gollo, “Gotita” del AyA, “Guaca” de Repuestos la Guacamaya, “Fabercito” de Faber Castell, “Rombito” de Simán, “Penpen” de Miniso y muchos más.

Para más información, el público puede visitar el Facebook Museo de los Niños CR o comunicarse al WhatsApp 7003-7070.

