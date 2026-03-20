Marzo se llena de versos: Museo de Cultura Popular celebra el Mes de la Poesía

En el marco del Día Internacional de la Poesía, que se celebra cada 21 de marzo, el Museo de Cultura Popular de la Universidad Nacional y la Escuela de Poesía Proyecto Luciérnagas Poeta Marco Aguilar han preparado una agenda cultural durante todo el mes, dirigida a quienes disfrutan de la literatura y las artes.

La conmemoración, instaurada en 1999 por la Unesco, tiene como objetivo promover la diversidad lingüística, fortalecer la enseñanza de la poesía y visibilizar la tradición oral, así como fomentar la relación entre la poesía y otras expresiones artísticas como la música, el teatro y la pintura.

Como parte de esta celebración, ambas organizaciones impulsan el Mes de la Poesía en el Museo, una iniciativa que incluye actividades innovadoras y espacios de encuentro con autores nacionales e internacionales.

Uno de los principales atractivos será la instalación de un árbol de poesía, una propuesta inédita en Costa Rica. Se trata de un árbol de cas intervenido con textos de poetas vivos —en su mayoría de América Latina—, donde cada visitante podrá tomar un “papelito” con un poema y, en el reverso, conocer la biografía del autor.

Esta iniciativa se inspira en experiencias internacionales como la desarrollada por el Museo Arqueológico-Antropológico de Altino, en Italia, y busca acercar la poesía al público de una manera interactiva y accesible. El árbol permanecerá disponible durante todo marzo en las instalaciones del museo.

Además, el viernes 20 de marzo se llevará a cabo un acto cultural para conmemorar el Día Mundial de la Poesía. La actividad contará con la participación de poetas nacionales miembros de la escuela organizadora, así como con presentaciones internacionales mediante video poemas. También se incluirán intervenciones musicales.

Durante el evento se rendirá un homenaje póstumo al poeta costarricense Marco Aguilar, figura que inspira el nombre del Proyecto Luciérnagas.



