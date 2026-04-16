Mariana Uriarte llega a 'Sábado Feliz': “Es una mezcla de emoción, orgullo y gratitud”

La maquillista, empresaria y ganadora de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB), Mariana Uriarte, se integrará oficialmente como colaboradora del programa Sábado Feliz, donde liderará un nuevo segmento centrado en el bienestar integral.

Su debut está previsto para este 18 de abril, tras una participación previa que dejó una impresión positiva en la producción.

Uriarte asumirá este nuevo reto luego de haber sustituido temporalmente a Neto Rangel en una emisión reciente, donde destacó por su energía y conexión con la audiencia. Según la producción, su desempeño fue determinante para abrirle un espacio fijo dentro del formato.

​“Es un programa con el que muchos crecimos, entonces estar ahí hoy es una mezcla de emoción, orgullo y muchísima gratitud”, expresó sobre su llegada al espacio televisivo.

El nuevo segmento estará enfocado en salud mental, salud física y amor propio, pilares que también forman parte de su marca Karamawi, orientada al empoderamiento femenino. La presentadora adelantó que incluirá invitados especiales y dinámicas que motiven a la audiencia a salir de la rutina.

“Vamos a hablar de bienestar real. Quiero que sea un espacio con contenido bonito, pero también con valor real para las personas”, afirmó.

Uriarte aseguró que su participación no responde a una estrategia previa, sino a una oportunidad que llegó en el momento adecuado“.

​"Yo con mucho gusto fui a hacerle las vacaciones a mi amigo, pero creo mucho en que cuando uno trabaja con propósito y amor, las oportunidades llegan”, señaló.

Como parte de su propuesta, la empresaria busca romper estereotipos sobre la competencia entre mujeres y fomentar una comunidad de apoyo.

La creadora de Karamawi enfatizó que su mensaje principal girará en torno a una visión más realista del bienestar.

“No es perfección. Es equilibrio, es aprender a escucharnos, a cuidarnos y a darnos amor”, explicó.

Para asumir este nuevo rol, Uriarte ha intensificado su preparación, rodeándose de profesionales y desarrollando contenido que combine entretenimiento con información útil. Además, reconoce que su paso por MQB fue clave en este proceso.

“Me dio visibilidad, pero sobre todo me enseñó a creer en mí y a atreverme. Fue parte importante del camino para estar hoy aquí”, aseguró.

A nivel personal, destacó el apoyo de su familia en esta nueva etapa.

​“Son mi base. Están orgullosísimos de ver cómo nuestra marca Karamawi sigue abrazando a tantas mujeres y ahora vamos a poder llegar a muchas más”, comentó.

En paralelo a su regreso a la televisión, Uriarte prepara un evento masivo de bienestar que se realizará el próximo 26 de abril, donde se espera la participación de 450 mujeres en actividades como zumba, nutrición y meditación, dirigido por su expareja de baile y amigo Michael Rubí, quien viene de México para esta importante actividad. La jornada contará con invitados como Montserrat del Castillo, Melania Villalta y Kimberly Loaiza.