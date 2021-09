Marcela Ugalde no continuará en 'Tu Cara me Suena'

La reconocida actriz nacional, Marcela Ugalde, quien forma parte del elenco de la sexta temporada de Tu Cara Me Suena, ya no continuará en el formato. Ugalde ha decidido tomarse una pausa para enfocarse en su salud mental, tras sufrir un quebranto en la última semana.



“Ha sido una situación coyuntural; una sumatoria de factores −entre ellos la pandemia, las exigencias laborales y la pérdida de seres queridos en el último año− que me llevaron hasta este punto”, dijo la artista a Teletica.com. “Nosotros todos somos cuerpo, mente y alma: las tres cosas están ligadas. El cuerpo me dio señales y las ignoré. Seguí y seguí hasta que colapsé”, añadió.



Ugalde dice que espera que esta situación sirva como un llamado para otras personas que, al igual que ella, “deben entender que uno necesita pausar cuando el cuerpo se lo exige y buscar la ayuda necesaria para poderse recuperar”.



“Me motiva y me llena de fuerza saber que esto será temporal, porque me voy a recuperar, pero necesito tomarme el tiempo necesario para salir adelante”, aseguró la artista, quien también hace el papel de la miscelánea ‘Esperanza López’ en la serie La Ofi.

“Priorizamos al ser humano y su bienestar, por eso apoyamos a Marcela en este proceso”, dijo Vivian Peraza, la productora del formato nacional, a Teletica.com. “Ella es una persona bastante querida tanto por el elenco como por la producción y que tiene un largo recorrido en esta empresa”, añadió.



Ugalde participó en la cuarta temporada de Dancing With The Stars en 2017, y desde entonces ha tenido una participación recurrente en los escenarios de la televisión y el teatro nacional. A esto se suman 27 años en el oficio de la actuación.



A partir del próximo domingo, se incorporará un nuevo participante al formato



La productora del programa anunció que el nuevo participante será una cara muy conocida en el formato.

“Nuestra promesa con el público es hacerlos reír y entregarles un sano entretenimiento”, aseguró Peraza. “Es por eso que decidimos incorporar a Boris Alonso, participante de la primera temporada del programa”.



El comediante, que cuenta con un destacado recorrido en el ámbito de la comedia nacional, dijo estar listo para asumir el reto: “Le tengo un cariño muy grande a este programa. Sé del alcance y las risas que este show le da a la gente y eso me tiene como loco”, aseguró.