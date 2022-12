López Obrador le pide a Bad Bunny dar concierto gratis tras caos por tiquetes

“Nos dio mucho sentimiento ver a los jóvenes que no pudieron entrar (a los conciertos de Bad Bunny) porque les clonaron sus boletos, les hicieron fraude. Le pido a Bad Bunny, quien sé que está saturado y cansado, porque trabaja mucho. Pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo, ojalá y venga.

"No le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él, sé que es un joven sensible. Sería muy bueno (...) Y que entraran todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo y así se reivindica. Aunque no es culpa de él, es culpa de los que vendieron los boletos, pero él podría hacer un tiempo y contribuir", comentó este miércoles en conferencia de prensa.