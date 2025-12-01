Llega a Costa Rica el segundo avión con “la casita” de Bad Bunny

A Costa Rica ya llegó un segundo avión cargado con equipo del “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, y con él, un protagonista que todavía no aparece en cámara, pero ya domina la conversación nacional: Bad Bunny.



La aeronave, proveniente de República Dominicana, aterrizó hace pocas horas con otra parte del montaje artístico que dará vida a los conciertos programados para el 5 y 6 de diciembre de 2025 en el Estadio Nacional. Según fuentes cercanas a la producción, estos envíos se realizan por tramos para garantizar que cada pieza llegue resguardada y sin daños, una práctica habitual en espectáculos de gran escala.



Dentro del montaje destaca un elemento que ya tiene nombre propio entre los seguidores: “la casita”. Se trata de una réplica escenográfica de una vivienda puertorriqueña, diseñada para crear momentos sorpresa durante los shows.

En paradas anteriores de la gira, esta casita ha sido un espacio creativo donde Bad Bunny acostumbra a invitar celebridades del deporte, el cine y la música, entre ellos Penélope Cruz, Javier Bardem, LeBron James, Kylian Mbappé, Belinda y Ricky Martin.



Ante la llegada del equipo técnico, surgió también la pregunta que más circula en redes y grupos de fans: ¿cuándo aterrizará el artista? Aunque no hay confirmación oficial, existe la expectativa de que Bad Bunny llegue al país entre miércoles y jueves de esta semana, posiblemente de manera discreta y acompañado de parte de su familia. Se trata de comentarios de aficionados, no de información oficial.



Tras sus presentaciones en Costa Rica, la gira continuará por México, Colombia, Chile, Perú y Brasil. El recorrido se extenderá a lo largo del 2026 y cruzará hacia Australia y varios países de Europa.

