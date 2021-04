Le mostramos un exitoso cortometraje filmado en Costa Rica

Un equipo de cineastas europeos viajó a Costa Rica para filmar el cortometraje "T he Nameless Call" o "La llamada sin nombre", que ha ganado múltiple s premios.

Destacan, por ejemplo, el "Gold Award" en el Amorgos Tourism Film Festival, reconocimiento en Oniros Film Awards en Nueva York, "Grand Prix Winner" en el International Tourism Film Festival, "Best Experimental Film" en el Venice Shorts Films Awards y ganador en el "Rameneshwaram Internacional Film Festival".

"The Nameless Call" es un cortometraje independiente inspirado en Costa Rica, que busca explorar temas ambientales.

Giuseppe Lombardi, cofundador y director de Wow Tapes, aseguró que su equipo escogió a Costa Rica por ser un país que, en el 2019, logró satisfacer el 99% de las necesidades energéticas nacionales gracias a fuentes renovables.

Ese mismo año nació el viaje su equipo por suelo tico en busca de lugares, personas y experiencias que pudieran reparar el "desgarro entre la humanidad y el medio ambiente".

“The Nameless Call no adopta el lenguaje de un documental sobre el cambio climático, tampoco es el estilo de un video de viaje sobre turismo sostenible. Nosotros contamos de manera no lineal un cambio de dirección personal inspirado en la belleza de un mundo no antropizado", comentó Lombardi.