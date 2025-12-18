Lanzan primer reto nacional para emprendedores y pymes en construcción

El Programa PYME de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), en alianza con el programa DMNTS y AUGE-UCR, realizará un reto dirigido a emprendedores y pequeñas empresas del sector construcción.

Basado en el estilo competitivo e innovador del programa DMNTS, esta convocatoria se convierte en un desafío de alto nivel donde los proyectos más visionarios competirán por un espacio en una incubadora respaldada por el sector líder de la construcción en Costa Rica.

Esta iniciativa, denominada DMNTS: Reto Construcción, busca identificar, impulsar y dar visibilidad a propuestas innovadoras que aporten soluciones reales a la industria.

​“El objetivo es abrir un espacio especializado para que pymes y startups presenten soluciones aplicables al sector construcción, especialmente en áreas como eficiencia operativa, tecnología, sostenibilidad, economía circular, digitalización, materiales y procesos innovadores, talento humano y modelos comerciales de impacto”, explicó Norman Zamora, director del programa en la CCC.

En DMNTS: Reto Construcción, los participantes tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos, demostrar su propuesta de valor y recibir retroalimentación directa de especialistas del sector. El jurado podrá evaluar distintos aspectos del negocio, permitiendo a las empresas participantes identificar soluciones con verdadero potencial.





“A partir de estas presentaciones, las compañías aliadas podrán decidir si abren oportunidades de contratación, alianzas o pilotos con estos negocios emergentes, generando un puente real entre innovación y necesidades del sector construcción”, señaló Zamora.

“DMNTS se caracteriza por poner a disposición de diferentes sectores una fórmula comprobada de exposición, innovación, formación y creación de oportunidades. Luego de 8 años de trayectoria en las pantallas de múltiples plataformas, abrimos la puerta al sector recientemente y ahora iniciaremos el 2026, haciéndolo hacia la industria de la construcción”, agregó Bernal Fonseca, creador y director del programa de Teletica.

Con esta iniciativa, la Cámara Costarricense de la Construcción reafirma su compromiso con la innovación, el fortalecimiento del sector y la generación de oportunidades reales para el ecosistema emprendedor.





DMNTS: Reto Construcción es un puente entre las ideas y la ejecución, impulsando soluciones que aporten valor al país y a una industria en constante evolución.





El programa estará al aire a partir de inicios de febrero por las diferentes plataformas de Teletica.