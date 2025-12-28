La Sabana se prepara para una noche que marcará el cierre del año

Como si fuera un conteo regresivo musical, San José comienza a marcar los segundos para despedir el año, esta vez al ritmo de la salsa (video adjunto de Telenoticias).

El Parque Metropolitano La Sabana será el escenario principal de la celebración de fin de año. El encargado de ponerle música a la cuenta atrás será Gilberto Santa Rosa, quien ofrecerá un concierto gratuito y abierto al público para cerrar el 2025.

Pero la fiesta no se limita a la noche. Desde tempranas horas del 28 de diciembre, el parque se transformará en un punto de encuentro con actividades culturales y recreativas para todas las edades, como parte de una jornada completa de entretenimiento.

Durante el día, los asistentes podrán disfrutar de un mercadito con más de 50 pymes, zona de inflables para niños, activaciones interactivas, presentaciones de DJ y conciertos nacionales.

La Municipalidad de San José espera la asistencia de más de 1.000 personas para despedir el año.