La 'pura vida' de Ivanka Trump: así fueron sus días en Costa Rica junto a su familia

Ivanka Trump se enamoró de Costa Rica. Así lo dejó ver en un nuevo post que compartió en su cuenta de Instagram, donde publicó un carrusel de imágenes familiares captadas durante sus vacaciones en el país. La hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eligió una playa nacional para descansar con su familia, y la experiencia, según sus propias palabras, fue “breathtaking” (impresionante).



En las imágenes se ve a sus hijos montando a caballo junto al mar, saltando sobre las olas y disfrutando de un atardecer. Ivanka no especificó la ubicación exacta, pero todo apunta a que fue en el Pacífico costarricense.

La publicación rápidamente generó reacciones. Entre ellas destacó la del reconocido artista Romero Britto, quien comentó con una serie de emojis de aplausos y un corazón. “Pura vida”, escribió otro usuario. Incluso, figuras como la fotógrafa Monika Blunder, la influencer Shalice Noel y la actriz Tara Rudes Dann dejaron mensajes: “Obsessed with your surfing skills” (Estoy obsesionada con tus habilidades para surfear), dijo esta última.



Algunos seguidores costarricenses aprovecharon para expresar su orgullo: “Mi Costa Rica”, comentó el fotógrafo Jimmy Agüero. “So happy you could enjoy my country and see the beauty we get to enjoy every day” (Qué alegría que haya podido disfrutar de mi país y ver la belleza que nosotros apreciamos cada día), escribió otra usuaria.



La visita de Ivanka ya había sido noticia días atrás cuando fue vista en territorio nacional, pero ahora, con esta publicación, se confirma que su experiencia fue profundamente positiva. La publicación acumuló miles de “me gusta” en pocas horas, y muchos usuarios celebraron que figuras internacionales sigan eligiendo a Costa Rica como destino de descanso.

Su presencia también generó una ola de curiosidad: varios seguidores preguntaron cuál playa exacta visitó la empresaria, mientras que otros simplemente coincidieron en que los paisajes capturados reflejan la esencia de la "Pura Vida" costarricense.

