La playa más brillante de Islandia está hecha de hielo y arena volcánica

En la costa sur de Islandia, hay un lugar donde el océano Atlántico y el hielo de un glaciar se encuentran en una coreografía tan hermosa como impredecible. Un sitio donde el frío se funde con el vaivén del mar y la luz hace brillar lo que, por unas horas, parece un tesoro disperso sobre la arena negra.



Se llama Diamond Beach, la playa de los diamantes. Y aunque aquí no hay piedras preciosas, cuesta creerlo cuando uno observa los bloques de hielo que reposan a la orilla como si fueran joyas arrojadas por el mar.



Cada fragmento proviene del glaciar Jökulsárlón, que se derrite lentamente en una laguna cercana. Allí, enormes trozos se desprenden con el sonido de un trueno suave, flotan en silencio y viajan hacia la boca del Atlántico. El mar, caprichoso, los devuelve a la arena volcánica, donde el contraste entre el blanco translúcido y el negro profundo crea una de las postales más fotografiadas de Islandia.



Pero Diamond Beach tiene una particularidad que la hace distinta a cualquier otra playa del país: aquí nada se repite. Hay días en los que decenas de bloques de hielo adornan la orilla como esculturas cristalinas; otros, en los que la playa permanece vacía, solo olas negras rompiendo contra la costa. En este rincón remoto, la belleza depende de la marea, del viento, del frío… y de un poco de suerte.



Por eso, quienes llegan hasta aquí encuentran un paisaje que cambia minuto a minuto. El mar talla formas imposibles, el sol atraviesa el hielo como si lo encendiera desde dentro y las olas reclaman, una a una, las piezas que habían dejado a la vista. Es un trabajo silencioso, paciente, casi artesanal.



En Diamond Beach, el tiempo tiene otro ritmo. Los bloques se derriten, las olas los arrastran, y el viento borra sus huellas. Pero mientras duran —a veces horas, a veces solo minutos— brillan como diamantes sobre la arena oscura, recordándonos que la belleza más intensa suele ser también la más breve.



Este viaje forma parte de una serie especial realizada junto a MD Tours para mostrar los paisajes y experiencias que aguardan en Islandia. Muy pronto, durante el Festival de la Luz, una persona podrá vivir esta misma aventura: se obsequiará un boleto para descubrir el país del fuego y el hielo.

