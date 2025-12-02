La península de Snæfellsnes es el resumen más hermoso de Islandia

A la península de Snæfellsnes se le llama, sin exagerar, Islandia en miniatura. En un solo trazo de tierra conviven montañas afiladas, playas de arena clara, campos de lava, templos oscuros y un mar que cambia de humor según la luz. Es un resumen perfecto del país: todos los paisajes mágicos reunidos en una región que parece diseñada para que el viaje sea fácil y la sorpresa inevitable.



La primera parada es Kirkjufell, una montaña que se eleva frente al mar con una simetría tan improbable que parece obra de alguien con demasiada paciencia. Su nombre significa “montaña iglesia”, y es uno de los lugares más fotografiados de Islandia. Basta verla para entender su fama: allí está, perfecta, con un perfil que se reconoce en cualquier postal y que se ha vuelto protagonista de series, documentales y miles de cámaras que intentan capturarla desde todos los ángulos posibles.



A pocos kilómetros, el paisaje decide reinventarse. Entre antiguos campos de lava y arena oscura aparece la iglesia negra de Búðir, un pequeño ícono de la arquitectura islandesa que destaca por su sencillez. Lo que más impresiona no es solo su color, sino el contraste: detrás tiene el mar, al frente una pared de montañas. Aquí se entiende la frase islandesa que dice que la espiritualidad no depende del tamaño del templo, sino del silencio que lo rodea.



Para cerrar el recorrido, la costa cambia otra vez de carácter. Ytri Tunga es una playa distinta a casi todas las demás del país. Su arena clara y su aire tranquilo funcionan como refugio natural para las focas, que descansan sobre las rocas o nadan a pocos metros de la orilla, sin temor a las cámaras. Es una de esas playas que no solo se vienen a ver, sino a quedarse. En un instante, aparecen dos focas moviéndose en el mar, asomándose entre las olas como si estuvieran acostumbradas a tener público.



Montañas, templos, playas y hielo: todo cabe en esta península que condensa, como pocas, la esencia de Islandia. En Snæfellsnes, cada paisaje tiene su propia historia, pero todos comparten la misma idea: que no hace falta recorrer toda la isla para entender su magia… basta con mirarla aquí, donde todo comienza y todo termina por unirse.

