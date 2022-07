La Oreja de Dancing: Frustración y caras largas invaden el escenario

Por Teletica.com Redacción | 19 de julio de 2022, 18:30 PM

Texto: El Danny CR

Una vez finalizada la cuarta gala de Dancing With the Stars (DWTS), fue inevitable ignorar las expresiones de frustración y enojo de los participantes quienes, luego de un mes en competencia, siguen sin poder conseguir buenas calificaciones por parte del jurado.



La bailarina Yessenia Reyes, dupla de Víctor “El Mambo” Núñez, no tardó en exponer su molestia con los jueces por la calificación recibida en las últimas galas, una que, asegura, es injusta e incoherente.

"Siento mucha frustración porque, desde la primera semana, El Mambo recibe excelentes comentarios de los jueces, diciendo que él es la sorpresa de la temporada; le dicen ‘Mambo, estas creciendo’ y al final realmente siento que no coinciden los comentarios con las calificaciones”, aseveró Yessenia Reyes en un audio reproducido en el cuarto episodio del pódcast.



Fue tal el enojo de los bailarines y las estrellas que no dudaron ni un segundo en hacérselo saber al jurado, ya que consideran que “no sirve de nada tener buenos comentarios” si estos no se ven reflejados en las puntuaciones finales.

El periodista Walter Obando no se guardó su opinión durante el pódcast, sugiriéndole a los jueces que se pusieran de acuerdo e indagando puntualmente en el trabajo del juez David Martínez, quien se ha dado la tarea de posicionarse como el más severo del jurado.



En otros temas, la presentadora del pódcast, Shirley Álvarez, recibió con una sonrisa la noticia de que el bailarín invitado para la siguiente gala sea su pareja, el chef Daniel Vargas, quien fue el ganador de la tercera temporada del formato.



Yessenia Reyes y El Mambo durante su presentación en la cuarta gala.

Luego de la participación de las nueve parejas en la pista más famosa de Costa Rica, Kimberly Loaiza y Erick volvieron a adueñarse de la primera posición y además ganaron el mejor paso de la noche. Quienes no corrieron con la misma suerte fueron las cuatro parejas sentenciadas al reto de las estrellas: Gaby y Kevin, JM y Angie, Nicole y Javier y Mauricio y Alhana. La participación de estas dos últimas parejas en el reto de la sentencia tomó por sorpresa a todo el elenco, ya que, pese a contar con una buena calificación, fueron convocados al reto debido a las bajas votaciones que recibieron por parte del público.

Sobre este tema ampliaron Danny CR, Obando y Álvarez, puesto que las votaciones del público juegan un silencioso pero amenazante papel durante la competencia, uno que Mauricio Hoffman vivió con angustia y sobre el cual amplió en una entrevista emitida durante el pódcast.

“Lo importante es que sigan votando, porque nada hacemos con estar en las primeras posiciones si no votan. Me sentí cagado, se siente un ácido terrible porque de repente uno dice ‘vengo haciéndolo bien’ pero quizás eso no fue suficiente”, manifestó Hoffman.

El periodista José Miguel Cruz, conocido popularmente como JM, fue quien se despidió de la pista esta semana al lado de su bailarina, Angie Gamboa, tras la decisión de los jueces una vez finalizado el reto de las estrellas. Asimismo, se sumaron a Melissa Diakova y a su bailarín, Andrés, quienes fueron los primeros eliminados del programa en la tercera gala.



Cada martes, podrá disfrutar de un nuevo episodio de “La Oreja de Dancing” el pódcast oficial de Dancing with the Stars a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y el sitio web de Teletica.com, donde Shirley, El Danny CR y Walter amplían todas las incidencias que transcurren tras bambalinas durante el formato.

Puede escuchar el cuarto episodio aquí: