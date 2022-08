La Oreja de Dancing: Cambiamos de nombre, pero no de esencia

3 de agosto de 2022, 8:25 AM

Periodista: El Danny CR

Al igual que en semanas anteriores, hoy emitimos el sexto episodio del pódcast La Oreja de Dancing, el cual a partir de hoy pasará a llamarse La Nota Rosa, un cambio dictaminado por la abrumadora respuesta del público a este espacio que empezó a emitirse el pasado 28 de junio en el marco del lanzamiento de la sétima temporada de Dancing With the Stars (DWTS).

Escuche el episodio aquí:

Fiel a su ADN, este espacio continuará cubriendo todo el acontecer que ocurre tras las bambalinas del formato de baile. Sin embargo, ahora también se encargará —y lo seguirá haciendo tras la finalización de la sétima temporada— de cubrir todas las historias más relevantes y destacadas del mundo de la farándula.

En el episodio emitido esta semana, los presentadores Shirley Álvarez, Walter Obando y El Danny CR se dedicaron a repasar las historias que no aparecieron en la pantalla durante la sexta gala del formato. Fue un programa tan chispeante, tan lleno de tensión e incluso de algunos momentos de tristeza, que fue inevitable no dedicarle el tiempo que merece para ahondar en todos los detalles sobre el elenco y la puesta en escena que hasta ahora eran desconocidos por el público.

Quizás el punto más destacado (y también el que más le dolió a los presentadores) fue la salida de Bryan Ganoza, el “Cabro más Macabro”, quien, durante su participación en el formato, se ha robado el cariño y la lealtad de todos sus compañeros.