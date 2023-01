La historia detrás del gesto que tuvo Miss Costa Rica con contrincante y se viralizó

"Realmente, no sabíamos que nos iban a grabar en ese momento. Antes de bajar al desayuno, yo le dije: 'Este es un momento muy importante para las dos. Estoy muy feliz de estar contigo y espero que te vaya bien. Sería muy feliz de que ganes la corona, de no ser yo, que seas tú'.

"Ella estaba en el primer grupo y yo en el segundo, entonces ella me dijo: ‘ya me voy’, y yo le digo: ‘no, espérate’, y me levanto y le digo que todo le va a salir muy bien, que lo haga con mucha sabiduría y tranquilidad. Y le dije: ‘Te voy a hacer una bendición como mi mamá me la haría a mí’. Entonces le hice la señal de la cruz, y ella me da la bendición a mí de vuelta para tenerla las dos", detalló la ingeniera civil.