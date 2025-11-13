La heroína que desafió una empresa extranjera para salvar una maravilla natural en Islandia

En Islandia, donde el agua corre como si aún naciera la Tierra, una mujer se enfrentó al poder y ganó. Se llamaba Sigríður Tómasdóttir y su historia es una de esas que parecen leyenda, pero no lo es: ella salvó la cascada Gullfoss, hoy emblema del país.



A comienzos del siglo XX, una compañía extranjera quiso construir una planta hidroeléctrica sobre las cataratas. Era el tiempo en que la modernidad llegaba disfrazada de progreso. Pero Sigríður, hija de un granjero, se plantó. Caminó descalza kilómetros hasta Reikiavik, habló con autoridades y advirtió que, si destruían la cascada, ella misma se lanzaría al agua. Su gesto detuvo el proyecto y encendió una chispa: el país entendió que su mayor riqueza no estaba en lo que podía explotar, sino en lo que debía conservar.



Gullfoss se mantuvo intacta. Hoy su rugido no recuerda la amenaza, sino el coraje de quien la defendió. La figura de Sigríður se alza, simbólica y silenciosa, al borde del abismo: la primera activista ambiental de Islandia.



No muy lejos de allí, el Parque Nacional Þingvellir guarda otra clase de poder. En estos prados nació, en el año 930, el Alþingi, el primer parlamento del mundo que funcionó de manera continua. Aquí, entre las grietas abiertas por las placas tectónicas de América y Eurasia, la historia y la geología se tocan: un país que literalmente se parte en dos, pero encuentra la forma de mantenerse unido.



En estos lugares —una cascada que resistió y una tierra que se abre— se entiende mejor el espíritu islandés: la fuerza que nace de lo frágil y la belleza que solo existe cuando alguien decide protegerla.



Puede repasar el reportaje completo en el video que está en la portada.

