La Cueva de Yoda, el secreto más cinematográfico de Islandia

A simple vista, podría parecer una cueva más entre las muchas que salpican el paisaje volcánico del sur de Islandia. Pero basta acercarse para notar algo distinto: la forma de su entrada, la luz que se filtra entre las piedras y la sensación de que uno está a punto de entrar en otro mundo.



Se trata de la Cueva de Yoda, uno de los lugares más curiosos del Círculo del Sur. Su nombre proviene de la silueta de su acceso, que muchos aseguran se asemeja al rostro del legendario maestro Jedi.



Al cruzar el umbral, la temperatura baja de inmediato. El sonido del viento se transforma en un eco grave que rebota en las paredes de basalto, mientras la luz se disuelve en tonos azulados. El ambiente tiene algo de místico, casi cinematográfico, como si la naturaleza hubiese ensayado su propio efecto especial.



La fama de este sitio se disparó tras el estreno de Star Wars: Rogue One, cuando parte de sus escenas se rodaron aquí, aprovechando la textura y profundidad natural de la cueva. Desde entonces, miles de visitantes llegan cada año a este rincón remoto atraídos por la mezcla de mito y geología, de cine y silencio.



En Islandia, donde el fuego crea montañas y el hielo las moldea, esta cueva recuerda que incluso la piedra puede tener rostro. Y que, a veces, la fuerza también se manifiesta en el eco del viento.



Este viaje forma parte de una serie especial realizada junto a MD Tours para mostrar los paisajes y experiencias que aguardan en Islandia. Muy pronto, durante el Festival de la Luz, una persona podrá vivir esta misma aventura: se obsequiará un boleto para descubrir el país del fuego y el hielo.