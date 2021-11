Kim Kardashian reposteó en sus redes el disfraz de una tica, ¿de quién se trata?

El polémico traje de Kim Kardashian durante el pasado evento de Met Gala, se convirtió en el disfraz de muchas mujeres para celebrar Halloween. Laura Rodríguez, periodista y expresentadora de espectáculos en Teletica, fue una de ellas.

​"Kim Kardashian, una de las personas más famosas, influyentes y seguidas de planeta en este momento (...) Yo la admiro con muchísima pasión", confesó.

Pero de vestirse como ella, a ser posteada en sus redes sociales, hay mucha diferencia. Para eso, solo hay que recordar que a la estadounidense la siguen más de 261 millones de personas en Instagram y más de 70 millones en Twitter.

Rodríguez comentó a Teletica.com que intentó replicar el traje muy detalladamente para que quedara lo más parecido posible.

"Me encanta celebrar Halloween. Yo sé que no es una tradición costarricense, sin embargo, siempre he celebrado este día", reconoció Laura, quien ya cuenta con poco más de dos años de vivir en California.

La periodista subió una foto en sus redes, etiquetó a la magnate de moda, y posteriormente se percató de que había sido reposteada en las redes de Kim.

"Fue una sorpresa que la mismísima Kim Kardashian haya escogido humildemente la foto de esta vecina, nacida de Poás de Alajuela (risas), para postearla en sus historias".

​Como consecuencia de esto, Laura nos comentó que empezó a notar una mayor interacción y tráfico en sus redes sociales, como por ejemplo, en Laura Rodríguez TV. Por otra parte, confiesa que el traje fue bastante incómodo e incluso, debió quitarse sus pestañas para poder ver.

Pero más allá de esa incomodidad, la experiencia valió la pena, asegura.

"Fui a una feria, acá en el pueblo en donde vivo, y la reacción de la gente fue súper divertida. Todo el mundo gritaba: Kim, Kim...y se tomaban fotos conmigo. Me hizo mucha gracia (...) El mejor Halloween de la vida", relató.

En otras esferas de su vida, Laura dice estar muy contenta con su nueva etapa. Se ha dedicado a tocar las puertas en Hollywood y próximamente participará actuando en una película.

Además, el 12 de diciembre se estrenará una película de LifeTime, en la que pudo actuar como extra.

