Kike de Heredia tiene enfermedad terminal: “Cuando uno respeta la voluntad de Dios, tiene paz”

"Cuando le hacen exámenes a uno hay cosas que no aparecen, primero me hicieron una placa en el pulmón y vieron una infección, me mandaron tratamiento, me hice de nuevo la placa y volvió a aparecer y ayer me hicieron el TAC y nos dimos cuenta del EPID y me dijo la doctora que ya no hay nada que hacer, pero yo tengo mucha paz gracias a Dios", agregó el cantante y músico.