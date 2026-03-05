Keyla Sánchez regresa a la pantalla de Teletica para conducir nuevo programa

La presentadora Keyla Sánchez regresará a la pantalla de Teletica como conductora de Batalla de Karaoke, el nuevo programa de entretenimiento del canal que llevará a la televisión el talento de cantantes aficionados de todo el país.



El formato busca convertir el karaoke en un espectáculo televisivo. Para ello, la producción realizará una gira por bares y restaurantes donde reclutará a los participantes que competirán en el programa.



Según explicó la productora del espacio, Vivian Peraza, la elección de Sánchez responde a las características que exige la conducción del formato.



“El formato requiere una conducción con cercanía, espontaneidad y empatía. Además de una persona versátil que aporte calidez y naturalidad. Keyla responde a todas las cualidades que necesitamos para la conducción del programa y luego de su pausa por la televisión nacional, consideramos que es un buen momento y un espacio apropiado para su regreso”, dijo Peraza.

El programa también contará con Ítalo Marenco como presentador y con René Barboza como personaje del espacio. Además, tres animadores se encargarán de mantener el ambiente festivo en cada emisión y motivar al público a corear las canciones.



Batalla de Karaoke reunirá a 70 cantantes aficionados, quienes competirán durante ocho semanas. En cada programa, el público elegirá al ganador mediante una votación en tiempo real que los televidentes podrán seguir durante la transmisión.



Cada vencedor semanal recibirá ₡500.000 y avanzará a la final. En el último programa, los siete finalistas competirán por el premio mayor de ₡3 millones.



Entre las zonas previstas para el proceso de selección se encuentra Nicoya y otras localidades de Guanacaste, aunque los lugares específicos aún están por confirmarse. Los bares o restaurantes interesados en formar parte del proceso pueden solicitar información al correo [email protected].



El programa se estrenará el sábado 11 de abril y se transmitirá durante dos horas. Con esta producción, Teletica busca reforzar su oferta de entretenimiento y continuar apostando por formatos de producción nacional.





