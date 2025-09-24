Keyla Sánchez fue una de las afectadas por cancelación de vuelos en el Juan Santamaría

El espacio aéreo de Costa Rica fue reabierto este miércoles a las 10:54 a. m., luego de que se solucionara la falla eléctrica que dejó fuera de servicio los sistemas de radar y provocó la suspensión temporal de vuelos en el país.

La situación afectó a 64 vuelos comerciales, ocho de carga y 65 domésticos, lo que representó a más de 4.500 pasajeros. Entre ellos estuvo la creadora de contenido, Keyla Sánchez, quien se encontraba en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría con destino a Quito, Ecuador, para asistir a una cumbre de la marca de autos con la que trabaja.

Ella relató a Teletica.com que llegó a la terminal a las 3:30 a. m., con vuelo programado para las 6 a. m., pero terminó enfrentando más de seis horas de retraso.

​“Todo iba de maravilla, súper bien, súper ilusionada y muy orgullosa porque voy a trabajar allá. Pero resulta que, cuando ya estaba esperando prácticamente para abordar, dijeron que había una falla en el radar en el centro de control y que se iba a demorar la salida del vuelo”, contó Sánchez.

Según relató, inicialmente les informaron que el despegue sería a las 7 a. m., pero el problema persistió y generó incertidumbre entre los pasajeros.

​“La gente se impacientó, muchos fueron a preguntar y nos dijeron que era una falla grande en el radar, que Aviación Civil y las autoridades estaban interviniendo”, agregó.

La presentadora de televisión aseguró que el ambiente en la sala de abordaje fue de tensión:

​“Había mucha desesperación y angustia. Es entendible: algunos estaban de vacaciones, otros por negocios o trabajo, y muchos perdieron sus conexiones, como yo. Incluso, un chico lamentablemente tuvo un problema de salud y tuvieron que llamar a emergencias, que por dicha lo pudieron estabilizar”.

Tras varias horas de espera, finalmente se informó que el sistema había sido restablecido y los vuelos comenzarían a operar de manera gradual.

​“La gente empezó a aplaudir y, aunque fue cansado y estresante, gracias a Dios no pasó ninguna desgracia. Ahora supuestamente nos vamos al mediodía, a las 12:10”, relató.

Pese al atraso, Sánchez llamó a la calma y a la tolerancia.

​“Son cosas que pasan. No están en manos de uno, ni de la aerolínea, ni de un piloto, ni de nadie administrativo. Lo que resta es armarse de paciencia, pedirle a Dios que se solucione y poco a poco llegar a los destinos”.

Entre el cansancio y la falta de sueño, la presentadora intentó mantener una visión positiva:

​“Es cansado, pero nada grave. Ya después uno descansa, duerme y con un buen baño de agua caliente se le quita todo. Mientras tanto, aquí la gente pasa con el teléfono, algunos durmiendo en las alfombras, otros leyendo, otros simplemente esperando”.

Finalmente, reiteró que lo más importante es que el incidente no pasó a más y que podrá cumplir con sus compromisos profesionales en Ecuador.

​“Nada de qué preocuparse, nada del otro mundo. En algún momento ya saldremos, como le dije, al mediodía está mi vuelo —en teoría— y lo que quiero es llegar bien, sana y salva, para trabajar de la mejor manera y vivir esta experiencia que desde el día uno me tiene tan feliz, tan emocionada y tan orgullosa”, terminó.



