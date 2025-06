Jurado concluye primer día deliberaciones para definir la suerte de Harvey Weinstein

El jurado que sellará la suerte del exproductor de cine Harvey Weinstein concluyó este jueves su primer día de deliberaciones tras recibir las últimas instrucciones del juez que presidió el nuevo juicio por violación y agresión sexual, casi ocho años después del inicio del caso que desató el movimiento #MeToo.



Después de un inicio accidentado por la ausencia de uno de los miembros titulares, que fue sustituido por un suplente, el jurado empezó sus liberaciones, pero al final de la jornada no habían alcanzado todavía ninguna decisión, por lo que se volverán a reunir el viernes.



El cofundador de los estudios Miramax de 73 años se volvió a sentar en el banquillo después que un tribunal de apelaciones del estado de Nueva York ordenó la realización de un nuevo juicio tras anular en 2024 una condena a 23 años alegando defectos de forma.



En este nuevo juicio Weinstein ha vuelto a ver las caras a sus antiguas acusadoras, la exasistente de producción Mimi Haley y la actriz Jessica Mann, que le denunciaron por agresión sexual y violación, supuestamente ocurridas en 2006 y 2013, respectivamente. Al juicio se sumó una nueva denuncia de la exmodelo polaca Kaja Sokola, que lo acusó de agresión sexual presuntamente en 2006 en un hotel de Manhattan.



"¡Violó a tres mujeres, todas dijeron que no!", dijo la fiscal Nicole Blumberg, en los alegatos finales de un juicio que ha durado más de mes y medio en el que el acusado, con múltiples problemas de salud, ha comparecido en silla de ruedas.



En cambio, para la defensa el productor de éxitos de taquilla como "Pulp Fiction" mantuvo relaciones sexuales consentidas con las tres mujeres, que supuestamente pretendían seducirle para que las ayudara a introducirse en el mundo del espectáculo.



"No estamos aquí para vigilar el dormitorio a menos que haya habido una violación", replicó la fiscalía.



Actualmente, Weinstein cumple otra condena a 16 años, impuesta por un tribunal de Los Ángeles, también por agresión sexual.



Weinstein no tomó la palabra en el nuevo juicio, pero sus abogados esperan que con los años transcurridos desde las primeras denuncias, el clima actual sea más favorable para su cliente, que de ser condenado podría pasar el resto de su vida en la cárcel.