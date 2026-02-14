Juntos somos más: un mensaje en el Día del Amor y la Amistad
En tiempos donde las diferencias de pensamiento se hacen visibles, reafirmamos una convicción profunda: no tenemos que pensar igual para caminar en la misma dirección.
En el marco del Día del Amor y la Amistad, Teletica comparte un mensaje que nace del momento que vive nuestra sociedad. En tiempos donde las diferencias de pensamiento se hacen visibles, reafirmamos una convicción profunda: no tenemos que pensar igual para caminar en la misma dirección.
Costa Rica es una nación construida desde la pluralidad. Nos distinguen nuestras costumbres, tradiciones, nuestra tierra y los valores que han dado forma a nuestra historia. Pensar distinto y cuidarnos entre nosotros es parte de nuestra identidad.
Este Día del Amor y la Amistad es una oportunidad para recordar que seguimos siendo nosotros. Que, aun desde distintas convicciones, compartimos un mismo suelo y una misma responsabilidad: fortalecer la convivencia, el respeto y la armonía social.
Desde sus espacios y plataformas, Teletica propone una conversación que reconoce la diferencia como una oportunidad de esperanza. Porque una sociedad no prevalece pensando igual, sino aprendiendo a cuidarse mientras piensa distinto.
Hoy reafirmamos que, cuando elegimos el respeto y la empatía por encima de la división, juntos somos más.
¡Feliz Día del Amor y la Amistad!