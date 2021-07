Jueces de "Nace una estrella" reconocen progreso de participantes pero les piden no confiarse

Faltan pocas semanas para conocer el o la ganadora de la categoría de adultos y niños del programa "Nace una Estrella".

Es por eso que le consultamos a parte del jurado cómo van afinando los criterios de cara a la final del concurso.

Joaquín Yglesias

El cantante nacional comentó que ha habido una mejoría sustancial en todos los participantes, eso sí en unos más que en otros.

Joaquín le pidió al público votar por el mejor participante y no por razones personales.

"También es importante que el público que vote lo haga por criterios de este tipo y no por razones personales, porque a veces un artista se percibe arrogante o serio, pero a la hora de la hora su “performance” es especular, entonces realmente a la hora de vitar se debe de apoyar a quien lo haga hecho mejor en la presentación y en las galas. Imagínate que la vez pasada estaba con peor votación a la que mejor le ha ido en todas las galas, entonces no tiene sentido" finalizó Yglesias.

Ricardo Padilla

Marvin Araya

Finalmente, el maestro Marvin Araya nos indicó que su criterio ha sido permanente.

"Yo no me pongo más difícil conforme van avanzando, la gente seguro piensa que uno se va haciendo mas estricto pero vieras que no porque con las calificaciones, al principio era más bajas y ahora son más alta por el progreso. Lo que sí te digo es que cualquier error cuenta, aunque fuera la final o el primer programa, una desafinación cuenta, entonces ahora el que menos se equivoca va a tener una nota alta y el que haga un trabajo impecable va a tener un 10", detalló el director de la Filarmónica de Costa Rica.

Además, fue claro que si algún participante se confía y baja la guardia será castigado con una baja calificación.

"Es muy normal que como ya han desarrollado confianza, y escenario, empiecen a notar cosas que antes no dejaban ver, algún tipo de gestos o grado de desfachatez, cantan como si estuvieron en la sala de la casa. En mi caso particular estoy pendiente que ninguno baje el nivel, todas las semana pongo mucha atención para que los participantes no bajen el nivel y si siento que bajan el nivel los castigos, no se puede, tienen que ir en ascenso", dijo.