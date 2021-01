Johanna Solano debutará en el cine con “A un paso de mi"

En el 2011, Johanna Solano quedó como una de las 10 mujeres más bellas del mundo en el Miss Universo, pero a finales de febrero la veremos cumplir otro sueño, estrenarse en la pantalla grande.



La tica es la protagonista de la película costarricense “A un paso de mi” dirigía por el director José Mario Salas, quien reveló el tráiler a menos de dos meses de su estreno.

​“Creo que llega en un buen momento porque venimos de un año muy atípico cargado de incertidumbre y preocupaciones, y justamente la película muestra una alternativa para encontrar la paz y el amor propio”, añadió Salas.



El avance de dos minutos y medio de duración muestra a “Tatiana”, una periodista que atormentada por su realidad actual, decide emprender un viaje por Costa Rica para encontrar la paz y buscar la felicidad.

“Fue una experiencia inolvidable, ver el tráiler solamente me hace querer ver ya mismo la película, estoy muy contenta con el trabajo tan bonito que se hizo y el nivel de producción con el que rodamos en junio pasado”, agregó la Ex Miss Costa Rica



Dentro de la producción se pueden distinguir actores como Gustavo Rojas, Flor Urbina, Esteban Hidalgo, Verónica Suárez, Will Salazar, David Cambronero, entre otros que enriquecen esta puesta en escena.



Además, podemos apreciar diferentes sitios costarricenses donde fue rodada la película como Tamarindo, La Fortuna, San Gerardo de Dota, Bajos de Toro, entre otros.