Jesús más allá del mito: una mirada que lo muestra desde su dimensión más humana

Periodista: Bernal Fonseca

La figura de Jesús ha sido, durante siglos, objeto de interpretación desde la fe, la historia y la cultura. Hoy, nuevas miradas buscan acercarse a su dimensión más humana para comprender mejor el alcance de su mensaje.



Lejos de las representaciones solemnes que dominaron durante décadas, recientes aproximaciones lo sitúan en su cotidianidad: compartiendo con sus discípulos, interactuando con las multitudes y enfrentando las condiciones propias del mundo en el que vivió. En esa línea, producciones como The Chosen, conocida en la región como El Elegido, han contribuido a replantear su imagen desde una perspectiva más cercana.



Diversas voces coinciden en que comprender a Jesús desde su humanidad no implica dejar de lado su carácter divino, sino, por el contrario, permite abordarlo de manera más integral. Este enfoque abre espacio para analizar su mensaje en relación con las realidades sociales, culturales y religiosas del siglo I.



Ese contexto histórico estuvo marcado por tensiones sociales, dominio romano, cargas económicas y estructuras propias del mundo judío de la época. En medio de ese escenario, su propuesta adquirió relevancia al plantear una visión incluyente, centrada en la dignidad de las personas y en la transformación de las relaciones humanas.

Los estudios también han permitido identificar consensos en torno a su vida, incluida su muerte en la cruz, así como el proceso de construcción de los evangelios. Estos textos son entendidos no como relatos neutrales, sino como narraciones con una intención teológica dirigida a las primeras comunidades cristianas.

Desde la fe cristiana, además, se aborda el concepto de la encarnación como un elemento central: la idea de que Dios asume la condición humana. Esta interpretación ha sido clave tanto en los relatos bíblicos como en las lecturas contemporáneas sobre su figura.

Con más de 280 millones de espectadores en todo el mundo, The Chosen evidencia el renovado interés por la vida de Jesús, que ha trascendido el ámbito religioso para instalarse también en la conversación pública.

Esta mirada, que conecta historia, fe y narrativa, permite comprender por qué, más de dos mil años después, su mensaje continúa generando reflexión. Si desea profundizar en este enfoque, puede ver el reportaje completo en el video que aparece en la portada.