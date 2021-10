JBalvin se disculpa por polémico video de su canción "Perra"

Este domingo, a través de sus redes sociales, JBalvin se refirió a la polémica por el video de la canción "Perra" y ofreció una disculpa a las personas que se sintieron ofendidas, específicamente a las mujeres y a la comunidad afroamericana.

“Vengo a hablarles del vídeo ‘Perra’. Primero, quiero ofrecerle mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente a las mujeres y a la comunidad negra”, expresó el cantante colombiano en un un vídeo publicado en sus ‘stories’ en Instagram y Facebook.



"​​Eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración, como también me ha gustado siempre apoyar a los nuevos talentos, en este caso Tokischa, una mujer que apoya su gente, su comunidad y también empodera a las mujeres" agregó el interprete en su mensaje.

'Perra' es el más reciente lanzamiento del nuevo álbum de JBalvin, que se titula 'José'. El tema es una colaboración con la rapera dominicana Tokischa.



​​​ Tras su lanzamiento, el tema desató una gran polémica en Colombia. Incluso la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez lo calificó de "machista, sexista y misógino" en una carta abierta,

Tras las quejas, no solo de la vicepresidenta colombiana, sino también de otras figuras políticas, así como de periodistas, artistas y ciudadanos el video oficial fue eliminado de YouTube.



En su video de disculpas, el interprete colombiano dice que "es su forma de ponerle la cara a la situación".





