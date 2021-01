Jay-Z invierte capital de riesgo en el cannabis para apoyar a minorías

Washington, Estados Unidos | El rapero y productor estadounidense Jay-Z creó un fondo de inversión de 10 millones de dólares para apuntalar a pequeñas empresas del sector del cannabis pertenecientes a afroestadounidenses o a compañías gestionadas por minorías.



Shawn Carter, conocido como "Jay-Z", quiere convertirse en un nombre de referencia de la industria legal del cannabis en Estados Unidos, y pudo constituir este instrumento de capital de riesgo tras adquirir en diciembre una plataforma de venta directa a los consumidores en California, Caliva, y un productor de cannabis, Left Coast.



"Con un objetivo inicial de 10 millones de dólares de financiamiento y una contribución anual de al menos 2% de los beneficios netos, estamos enfocados en la diversificación del liderazgo comercial y la fuerza laboral" entre las minorías, señaló en un comunicado la empresa matriz, The Parent Company (ex Subversive Capital).



The Parent Company (TPCO), ahora una compañía de adquisición con propósito especial (SPAC, por sus siglas en inglés), un vehículo destinado a obtener fondos en la bolsa, se cotiza desde la semana pasada en una plataforma financiera canadiense, la NEO Exchange. La cantante Rihanna también se encuentra entre los inversores.



La firma se compromete a invertir el 2% de sus ingresos cada año en este nuevo "Fondo de Inversión para la Equidad Social", creado por el rapero.

Lea también Entretenimiento Atuendo peculiar del senador Bernie Sanders arrasa en redes sociales El excandidato demócrata llegó a la investidura de Joe Biden en chaqueta y con guantes ecológicos.