Jared Leto y Disney regresan a la pantalla grande con ‘Tron: Ares’

El universo digital revive con fuerza. Este jueves 9 de octubre, llega a la pantalla grande Tron: Ares, la esperada tercera entrega de la icónica saga de Disney que revolucionó la ciencia ficción desde su debut en 1982.

Bajo la dirección del cineasta noruego Joachim Rønning, la película promete una impactante mezcla de acción, tecnología y reflexión sobre la naturaleza humana.



En esta nueva historia, Ares (interpretado por Jared Leto) es un avanzado programa digital enviado al mundo real con una misión de alto riesgo, lo que marca el primer contacto entre la humanidad y la inteligencia artificial. En su travesía por un entorno desconocido, Ares comienza a desarrollar emociones y conciencia propia, cuestionando su propósito y las órdenes que lo crearon.



Durante su viaje, conoce a Eve Kim (Greta Lee), una brillante tecnóloga y directora ejecutiva de Encom, quien busca descifrar un misterioso código escrito por el legendario Kevin Flynn (Jeff Bridges). Juntos deberán enfrentar persecuciones y dilemas éticos en una lucha por un futuro donde humanos y máquinas puedan coexistir.



El elenco también incluye a Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Hasan Minhaj, Arturo Castro, Cameron Monaghan y Gillian Anderson, quienes completan un reparto de primer nivel.



Vea aquí el tráiler del filme:







Uno de los aspectos más destacados de Tron: Ares es su banda sonora, compuesta por Nine Inch Nails. Aunque es la primera vez que el grupo firma una banda sonora como tal, Trent Reznor y Atticus Ross —integrantes de la banda— ya han sido reconocidos por sus trabajos musicales en cine.

Su sonido industrial y envolvente aporta una textura más cruda y visceral, reforzando el tono visual característico de la franquicia.

​“Quise dar un enfoque más realista y orgánico. Cuando Nine Inch Nails se unió al proyecto, la visión se completó. Su música aporta una fuerza única que eleva la experiencia sensorial de la película”, terminó Rønning, según medios internacionales como El Universo.

Con esta película no solo revive una saga legendaria, sino que también invita a reflexionar sobre el futuro de la inteligencia artificial y los límites entre lo humano y lo digital.



¡'Tron: Ares' ya está en cines nacionales! Revise las carteleras para disfrutar de este filme.