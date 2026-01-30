Ignacio Santos: “Este va a ser mi último debate”

En medio del ambiente festivo que se vivía a las afueras de Teletica por la jornada electoral, el director y presentador de Telenoticias, Ignacio Santos, sorprendió al anunciar que el debate de este jueves será el último de su carrera en televisión.

La revelación la hizo durante una entrevista en vivo con el periodista Wálter Obando, minutos antes de iniciar la transmisión oficial del debate presidencial, mientras decenas de personas de distintos partidos políticos se concentraban en las inmediaciones del canal.

Santos destacó el valor democrático del momento y aseguró sentirse conmovido por el ambiente cívico.

“Me emociona y le da mucho sentido a nuestro trabajo y también a la razón de ser de este canal, que lo que siempre ha pretendido es esto, de que todos seamos una gran familia”, expresó en Teletica Streams.

Consultado sobre si todavía existen nervios antes de conducir un debate, el periodista reconoció que la ansiedad siempre está presente, pero admitió que en esta ocasión era distinta por una razón.

“Tal vez la ansiedad más grande que tengo con este debate es que va a ser mi último debate”, afirmó.

Ante la sorpresa del entrevistador, Santos explicó que su decisión responde al paso del tiempo.

“Dentro de cuatro años ya estaré muy viejo, ya de hecho lo estoy hoy”, dijo entre risas, al dejar ver que no se visualiza moderando futuros procesos electorales.

Aunque no confirmó una fecha exacta de su retiro, el comunicador dio a entender que esta etapa estaría llegando a su fin, marcando un momento histórico para la audiencia costarricense, que lo ha visto liderar los principales debates políticos del país durante décadas.

Ignacio Santos es una de las figuras más influyentes del periodismo nacional y ha sido rostro principal de Telenoticias por más de 30 años, convirtiéndose en referente de la cobertura electoral en Costa Rica.