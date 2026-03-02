Hito en la música pública: Costa Rica estrena su primera orquesta sinfónica femenina
La agrupación debutará con conciertos gratuitos en el Teatro Nacional e INCAE y participará en un campamento musical enfocado en liderazgo, técnica e intercambio regional.
Por primera vez en la historia del Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), 70 músicas integrarán una orquesta sinfónica conformada exclusivamente por mujeres, una iniciativa del Ministerio de Cultura y Juventud que coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
La agrupación ofrecerá dos conciertos gratuitos: el viernes 6 de marzo en el campus del INCAE, en Alajuela, y el sábado 7 de marzo en el Teatro Nacional de Costa Rica. Ambos serán a las 7 p.m.
El proyecto cuenta con el apoyo de Iberorquestas Juveniles, un programa de cooperación internacional que busca ampliar las oportunidades de formación y proyección artística para estudiantes y docentes dentro del ámbito sinfónico.
El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, destacó el alcance de la iniciativa y señaló que “hoy celebramos un hito para el país y para el Sistema Nacional de Educación Musical; la creación de la primera Orquesta Sinfónica conformada exclusivamente por mujeres del SINEM”, un proyecto que, afirmó, fortalece el compromiso institucional con la equidad de género y la inclusión real en los espacios de formación y proyección artística. Presentarla en el marco del Día Internacional de la Mujer, añadió, “no solo tiene un valor simbólico, sino también transformador”, pues representa una forma de pasar del discurso a la acción y generar oportunidades concretas para que más niñas, jóvenes y docentes encuentren en la música un espacio de liderazgo, excelencia y desarrollo profesional.
“Estamos muy emocionadas de concretar este proyecto, que se ha gestado durante varios años y hoy es una realidad. Además del concierto, las estudiantes y profesoras participarán en un campamento artístico-musical único, enfocado en fortalecer sus capacidades técnicas y artísticas”, señaló Laura Jiménez, directora del SINEM.
La orquesta está integrada por estudiantes y formadoras del SINEM, así como por instrumentistas invitadas de El Salvador, Brasil, Panamá y Chile. El repertorio incluirá obras de Fanny Mendelssohn, Louise Farrenc, Valeria Valle, Nubia Jaime Donjuan, Katherine Bachmann, Rocío Sanz, Roxana Borges y Mariana Cruz, joven compositora y contrabajista costarricense, cuya pieza Verás la luz formará parte del programa.
De forma paralela a los conciertos, las intérpretes participarán en un campamento orquestal del 4 al 7 de marzo en el campus del INCAE Business School, en La Garita de Alajuela, con ensayos, clases maestras y talleres especializados. La iniciativa busca fortalecer la formación musical y generar espacios de intercambio y liderazgo para mujeres dentro del ámbito sinfónico.