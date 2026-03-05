Harry Styles rompe silencio sobre muerte de Liam Payne:“Es difícil perder a alguien tan parecido a ti”

El cantante británico Harry Styles habló por primera vez de manera abierta sobre la muerte de Liam Payne, su excompañero en la banda One Direction, durante una entrevista reciente concedida al periodista Zane Lowe para Apple Music.



Payne falleció en octubre de 2024 tras caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires, un hecho que conmocionó a millones de seguidores del grupo y a la industria musical.



Durante la conversación, Styles reconoció que la pérdida de su amigo sigue siendo un tema difícil de abordar.



“Es muy difícil perder a un amigo”, afirmó el cantante al recordar a Payne, según declaraciones recogidas por The Guardian.



El artista también habló de lo complejo que resulta atravesar un duelo bajo la mirada del público. Según explicó, durante un tiempo le costó asimilar que muchas personas sintieran que compartían ese dolor.



“Creo que hubo un momento, cuando falleció, en el que me costó mucho aceptar lo extraño que es que otras personas sientan que poseen una parte de tu duelo”, señaló Styles en la entrevista, citado por The Guardian.

Al recordar a Payne, el cantante británico destacó su carácter y la forma en que afrontaba sus aspiraciones.



“Vi a alguien con el corazón más bondadoso que solo quería ser grande”, aseguró Styles, según declaraciones citadas por Variety.



El artista explicó que la muerte de su amigo también provocó una profunda reflexión personal sobre su propia vida y el rumbo que desea tomar.



“Fue un momento muy importante para mí para reflexionar sobre mi vida y preguntarme: ‘¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivirla?’”, dijo el cantante, de acuerdo con declaraciones recogidas por El País.

Esa reflexión lo llevó a una conclusión clara sobre cómo recordar a quienes ya no están.



“Creo que la mejor manera de honrar a los amigos que fallecen es vivir la vida al máximo”, añadió Styles, según Variety.



Las declaraciones llegan en medio de la promoción de su nuevo álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally, un trabajo que el propio artista ha descrito como uno de los más personales de su carrera.



Tras la muerte de Payne, los integrantes de One Direction —Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik— también expresaron públicamente su dolor por la pérdida de su compañero.



Puede repasar la entrevista completa en el enlace a continuación.