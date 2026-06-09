Hardcore y metal se unen por una buena causa en Starvation Fest

El hardcore y el metal nacional se unen en Starvation Fest, una oportunidad para escuchar música en vivo y colaborar con diferentes causas sociales.

Omega Crew Productions y Cadenza Estudios pondrán en escena un espectáculo gratuito con las agrupaciones Crossroads, Ablaze the Embers, Belial Horde, Human Mass Extermination, Inersia, Morbid Funeral, Terminal Force y la nueva etapa de Kramer, ahora bajo el nombre de Exile.

La actividad se llevará a cabo este domingo 14 de junio en el bar StarView, en San José, y no se cobrará entrada. Eso sí, se les pide a los asistentes llevar alimentos no perecederos, destinados a apoyar diversas causas sociales.

El evento iniciará a las 2 p. m. y será para todo público. Los menores de edad podrán ingresar acompañados por un adulto.

Según la organización, el objetivo es aprovechar la convocatoria de la escena metalera y hardcore para generar un impacto positivo en comunidades que requieren apoyo.