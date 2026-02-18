¡Hannah Montana regresa! Miley Cyrus confirma especial por los 20 años de la serie

Hannah Montana está de vuelta. A casi dos décadas de su estreno, Miley Cyrus confirmó la producción de un especial conmemorativo que celebrará los 20 años de la serie que marcó a toda una generación.



El anuncio se dio a conocer en redes sociales y fue retomado por medios internacionales, que detallaron que el proyecto recordará el debut televisivo del programa, ocurrido el 24 de marzo de 2006. Emitida entre 2006 y 2011 por Disney Channel, la serie se convirtió en un fenómeno cultural que impulsó la carrera musical de Cyrus y la consolidó como una figura global del entretenimiento.

Más allá de la historia de una adolescente con doble vida como estrella pop, la producción trascendió la pantalla con giras internacionales, bandas sonoras de gran éxito y una película estrenada en 2009, consolidando su impacto en la cultura pop.



De acuerdo con lo adelantado por la producción, el especial incluirá material inédito, conversaciones con el elenco original y un repaso por el legado cultural y mediático de la serie. Aunque aún no se han revelado detalles sobre su formato ni duración, se prevé que el programa llegue a Disney+ en marzo de 2026, coincidiendo con el aniversario.



La confirmación llega tras años de rumores sobre un posible regreso de Cyrus al icónico personaje. La apuesta busca combinar nostalgia con contenido nuevo, tanto para quienes crecieron con la serie como para nuevas audiencias. En redes sociales, miles de fanáticos ya celebran el retorno del universo Hannah Montana y la oportunidad de revivir algunos de sus momentos más emblemáticos.

La iniciativa forma parte de la conmemoración de dos décadas de una franquicia televisiva que dejó una huella profunda en la cultura pop y que posicionó a Miley Cyrus como una de las artistas más influyentes de su generación.