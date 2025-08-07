¿Habrá toros de fin de año? Teletica hará importante anuncio este viernes

¿Habrá toros de fin y principio de año? Esa es la pregunta que muchos se hacen en las redes sociales y que Teletica, finalmente, responderá este viernes.

En el perfil del programa De Boca en Boca, los presentadores pusieron la incógnita sobre la mesa; además, en la cuenta oficial de Toros Teletica se leen comentarios como: “Fatal sin toros”, “sin toros no es diciembre”, y “es la ilusión de fin de año”.





Hasta el momento, la producción no se ha referido al tema; sin embargo, un anuncio en la programación de Canal 7 invita a sintonizar una transmisión especial este 8 de agosto las 12:30 p. m. (ver video adjunto).

También podrá ver el mensaje de la televisora por medio de la señal en vivo de Teletica.com y en este enlace.