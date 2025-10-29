Gran final de DMNTS: Dos emprendimientos se enfrentan por oportunidad de crecimiento

Luego de varias semanas de desafíos, aprendizaje y conexión con el público, DMNTS llega a su gran final con dos proyectos que representan el talento, la resiliencia y la visión emprendedora de Costa Rica: La Zurdería, de Paola González, y BizzLink, de Sebastián de Watrigant.

Durante el proceso, más de 150 emprendedores postularon sus ideas, pero solo unos pocos lograron llegar a las etapas finales, donde profundizaron semana a semana en el conocimiento de sus proyectos desde diferentes dimensiones: cómo generan ingresos, qué tipo de liderazgo ejecutan, cuál es el propósito que los mueve, cómo impactan a su entorno y cuál es su potencial de escalabilidad.



En la gran final, los emprendedores se presentarán frente a un grupo de representantes de organizaciones aliadas que ofrecen oportunidades de formación, inversión y acompañamiento estratégico, buscando abrir nuevas puertas para el crecimiento de sus negocios.



El formato ha logrado un promedio superior a los 40.000 votos semanales del público, reflejo del impacto y la conexión que cada proyecto ha generado en la audiencia nacional. Este apoyo masivo demuestra que el emprendimiento costarricense inspira, moviliza y despierta orgullo.

“En DMNTS hemos demostrado que la televisión puede ser mucho más que entretenimiento: puede ser un motor de cambio empresarial y social. A través de nuestro formato, conectamos a los emprendedores con oportunidades reales de formación, inversión y crecimiento, mientras inspiramos a miles de personas a creer en el poder de las ideas.

“Nadie más en Costa Rica ni en Centroamérica hace lo que nosotros hacemos: convertir la pantalla en un espacio donde la innovación, la educación y el impacto social se encuentran. Somos una plataforma que impulsa al país hacia adelante, transformando historias individuales en progreso colectivo”, señaló Bernal Fonseca, director de DMNTS.

La noche final no solo estará marcada por posibles negociaciones y oportunidades, sino también por el momento más esperado: conocer al emprendimiento ganador.



Quien obtenga la mejor calificación del jurado junto con el respaldo del público será nombrado ganador de DMNTS y recibirá certificados de formación profesional otorgados por LEAD University, institución comprometida con el desarrollo del liderazgo y la innovación en el país.



La transmisión se realizará en vivo, este jueves 30 de octubre, a las 8 p. m. por el canal TD+2 y la app TDMAX. Usted puede votar por su proyecto favorito en www.teletica.com/dmnts.





