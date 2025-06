“Gracias a Nelson Hoffmann llegué a la televisión”: Edgar Silva recuerda sus inicios

Durante la grabación del especial en homenaje a Nelson Hoffmann, el periodista Edgar Silva compartió, detrás de cámaras, una anécdota que retrata el impacto directo que tuvo el presentador en su vida profesional.

Con emoción, afirmó que su primer contacto con la televisión ocurrió gracias a una iniciativa promovida por Hoffmann.



“Allá por el año 81 o 82, no recuerdo muy bien, Nelson Hoffmann organizó desde Hola Juventud un concurso de grupos de baile y animadores de televisión. Yo era estudiante de octavo o noveno año en mi liceo… entonces, por motivación de mis compañeros —porque yo no quería al principio— nos inscribimos. Me tocó la última eliminatoria y me vine solito desde Liberia en bus a participar en la última eliminatoria. Clasifiqué, y al siguiente fin de semana volví a San José a participar en la final. Y gané, gané ese concurso, y esa fue la primera vez que yo tuve presencia en la televisión. Fue gracias a un concurso que don Nelson promovió para los jóvenes costarricenses de aquella época”, relató Silva.