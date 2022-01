Globos de Oro 2022: los ganadores de los premios del cine y la televisión de Hollywood

Las películas The Power of the Dog y West Side Story fueron las triunfadoras en una edición de los Globos de Oro que se realizó lejos de los focos, sin glamour ni pomposidad, en medio de una controversia por la falta de diversidad entre los miembros del jurado.



Un chat actualizado minuto a minuto en el portal web de los premios fue la herramienta utilizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su sigla en inglés) para anunciar los premiados este domingo en su 79ª edición.

El histórico evento, comúnmente conocido como la antesala del Oscar, transcurrió alejado del ojo público, sin alfombra roja, sin suntuosos trajes y sin su tradicional fiesta.

The Power of the Dog ("El poder del perro") fue elegida mejor película de drama y West Side Story reconocida como mejor comedia o musical.

KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX Benedict Cumberbatch interpreta a un vaquero amenazante en "El poder del perro".

Mientras, Jane Campion se alzó como mejor directora, también por "El poder del perro", y Kenneth Branagh como mejor guionista por "Belfast".

Entre las series destacaron Succession y Hacks.

Lista de ganadores

En las categorías de cine:

Mejor película (drama): The Power of the Dog("El poder del perro")

Mejor película (comedia o musical): West Side Story

Mejor dirección: Jane Campion - "El poder del perro"

Mejor guion: Kenneth Branagh - "Belfast"

Mejor actor de drama: Will Smith- King Richard

Mejor actriz de drama: Nicole Kidman - Being the Ricardos

Mejor actriz de comedia o musical: Rachel Zegler - West Side Story

Mejor actor de comedia o musical: Andrew Garfield - tick, tick... BOOM!

Mejor actriz de reparto: Ariana DeBoss - West Side Story

Mejor actor de reparto: Kodi Smit-McPhee - "El poder del perro"

Mejor película de habla no inglesa: Drive my car(Japón)

Mejor película animada: "Encanto"

Mejor canción: No Time to Die - Billie Eilish para No Time to Die

Mejor banda sonora:Hans Zimmer - Dune

Getty Images Andrew Garfield en una escena de tick, tick... BOOM!

En cuanto a las categorías de televisión:

Mejor serie de televisión (drama): Succession

Mejor serie de televisión (musical o comedia): Hacks

Mejor actriz de TV (drama): Michaela Jaé Rodriguez -Pose

Mejor actor de TV (drama): Jeremy Strong - Succession

Mejor actriz de TV (musical o comedia): Jean Smart - Hacks

Mejor actor de TV (musical o comedia): Jason Sudeikis - Ted Lasso

Mejor actriz de reparto en TV: Sarah Snook - Succession

Mejor actor de reparto en TV: O Yeong-su - "El juego del calamar"

Mejor miniserie o película para TV: The Underground Railroad ("El ferrocarril subterráneo")

Mejor actor en miniserie o película para TV: Michael Keaton - Dopesick

Mejor actriz en miniserie o película para TV: Kate Winslet - Mare of Easttown

Getty Images Jeremy Strong fue reconocido por su papel en Succession.

¿Por qué no fue transmitida?

La cadena NBC, que tradicionalmente emitía la ceremonia en Estados Unidos, canceló el evento de 2022 tras una serie de revelaciones en los medios sobre falta de diversidad entre los votantes de la organización.

Hasta febrero de 2021, de acuerdo con una investigación del diario Los Angeles Times, entre los 87 periodistas de la HFPA no había personas negras.

Pero la falta de diversidad no fue el único señalamiento contra la enigmática y poderosa entidad.

El Times también destapó un posible conflicto de interés entre los jueces, quienes han recibido regalos de diversas personalidades y empresas ligadas al cine.

Getty Images El remake de West Side Story de Steven Spielberg fue premiado por la Asoaición de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Así, este año para la entrega de premios solo se reunieron los miembros de la HFPA, junto algunos de sus socios.

En el chat que usó para anunciar los galardones, la organización trató de recordar -con tono jocoso- sus obras benéficas, que según dijo suman US$50 millones en 25 años.

El escándalo

Una de las notas del Times, publicada a principios de 2021, revela que 30 miembros de la organización viajaron a París y se alojaron en un lujoso hotel, que fue pagado por la producción de la serie Emily in Paris.

De acuerdo con el reporte, las habitaciones tenían un costo de $US1.400 la noche.

Getty Images ¿Qué pasará con los Globos de Oro en el futuro?

Emily in París fue nominada durante la pasada ceremonia, lo que provocó críticas de diversos sectores que restaron méritos a la producción que transmite Netflix.

Mientras, en respuesta a los señalamientos de falta de diversidad, la HFPA tomó medidas que incluyen el reclutamiento de 21 miembros nuevos "predominantemente diversos", el nombramiento de un director de diversidad y hacer que sus miembros reciban capacitación en diversidad, igualdad e inclusión.

También hay un nuevo comité de supervisión y una alianza de cinco años con la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Raza Negra (NAACP, por su sigla en inglés).

