Gisele Bündchen y su reveladora entrevista desde Santa Teresa: ¿Qué dijo de Tom Brady?

"Vivía en el noveno piso y tenía que subir las escaleras porque tenía miedo de quedarme atrapada en el ascensor y estar hiperventilando... Sabes cuando no puedes respirar, incluso cuando las ventanas están abiertas. Sientes que no quieres vivir así", reveló Bündchen, quien también confesó que consideró saltar por un segundo.

"Mis padres han estado casados durante 50 años y realmente quería que eso sucediera. Pero creo que tienes que aceptar, ya sabes, que a veces, tal como eres cuando tienes 20 años, a veces creces juntos y a veces te separas. Quiero decir, él es el padre de mis hijos, ¿sabes? Así que siempre le deseo lo mejor y estoy muy agradecida de que me haya dado hijos maravillosos", acotó.

Como modelo, Bündchen solía considerarse una "actriz muda", pero ahora se siente liberada para ser ella misma. "Simplemente, creo que ahora me estoy permitiendo salir como Gisele y no como 'ella'", expresó. "No tengo que interpretar un personaje. Puedo ser yo. Y eso es liberador".