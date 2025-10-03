Geek, retro y solidario: lo que traerá la ‘Glitch Geek Convention’ a Costa Rica

La Glitch Geek Convention llegará a Costa Rica los próximos 20 y 21 de diciembre en el Museo de los Niños, con una agenda pensada para toda la familia que combina cultura geek, cine, coleccionables retro y entretenimiento en un solo lugar.

El evento, organizado por Grupo Luciérnaga, también tendrá un importante componente social: parte de lo recaudado se destinará a la Fundación Pollitos de Hierro, que brinda apoyo a niños en situación de pobreza y con enfermedades terminales en Costa Rica y Centroamérica.

El evento contará con más de 27 stands de emprendedores nacionales, quienes exhibirán y venderán productos con temáticas geek, coleccionables y artículos relacionados con el entretenimiento.

Además, los visitantes podrán participar en actividades interactivas, incluyendo animación, concursos, trivias y presentaciones de cosplayers invitados.







Para el cierre, los organizadores han preparado una fiesta navideña especial para los niños beneficiados por la fundación, con entrega de regalos y un espacio para celebrar la temporada con alegría.

Grupo Luciérnaga, organizadores del evento, pronto darán más detalles sobre entradas y horarios de la feria. Los interesados pueden seguir toda la información en sus redes sociales, Facebook Glitchcr e Instagram Glitchgeeks.cr.

